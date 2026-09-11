Befreiungsschlag für Darmstadt

Ein später Elfmeter beschert Darmstadt den erlösenden ersten Saisonsieg.

Darmstadt 98 hat in der 2. Fußball-Bundesliga den Befreiungsschlag geschafft. Das Team von Trainer Florian Kohfeldt feierte durch ein 2:1 (1:0) gegen Arminia Bielefeld am fünften Spieltag den ersten Sieg. Damit verließen die Lilien, in der Vorsaison noch ein Aufstiegskandidat, vorerst den letzten Tabellenplatz.

Neuzugang Ho-jae Lee (3.) mit seinem zweiten Saisontor und Milan Smit (86.) per Handelfmeter sorgten für den glücklichen Dreier. Bielefeld reichte der zwischenzeitliche Ausgleich durch Marius Wörl (59.) nicht, um die dritte Niederlage im dritten Auswärtsspiel zu verhindern.

Milan Smit traf für Darmstadt Milan Smit traf für Darmstadt © IMAGO/HMB-Media

Darmstadt mit früher Führung

„Es ist mit Sicherheit nicht die schönste Phase, die ich in über zwei Jahren Darmstadt erlebe“, hatte Kohfeldt nach zuvor drei Niederlagen in Folge ohne eigenes Tor gesagt. Die Partie gegen die Arminia begann aber wie gewünscht: Lee nutzte eine Hereingabe von Noah Weißhaupt zur frühen Führung.

Anschließend drehten die Gäste auf und kamen nach der Pause zum verdienten Ausgleich, als Wörl aus gut 25 Metern traf. Joel Grodowski (73.) hatte sogar Arminias Sieg auf dem Fuß, stattdessen traf Smit auf der Gegenseite vom Punkt.

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