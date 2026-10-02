Der 1. FC Nürnberg empfängt heute den 1. FC Kaiserslautern. Der Anstoß ist um 20.30 Uhr im Max-Morlock-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 1. FC Nürnberg geht mit einer 13 Liga-Spiele währenden Serie ohne Niederlage (saisonübergreifend) in der 2. Bundesliga in das Duell mit dem 1. FC Kaiserslautern.

Heute Abend um 20.30 Uhr empfängt der Club die Pfälzer im Max-Morlock-Stadion, Schiedsrichter ist Max Burda. Für Nürnberg ist es die Gelegenheit, die längste laufende Ungeschlagen-Serie der Liga weiter auszubauen.

Nürnberg – Lautern LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : RTL Nitro, Sky

: RTL Nitro, Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Seit der 0:2-Niederlage gegen Dynamo Dresden ist der 1. FC Nürnberg in der 2. Bundesliga ungeschlagen und sammelte in diesem Zeitraum sieben Siege sowie sechs Unentschieden. Eine längere Serie ohne Niederlage im Unterhaus hatte der Club zuletzt in der Saison 2015/16, als 18 Partien in Folge ohne Pleite gelangen. Mit 18 Punkten nach acht Spielen verbuchen die Franken ihre zweitbeste Bilanz zu diesem Zeitpunkt in der eingleisigen 2. Liga.

Der 1. FC Kaiserslautern hat aus den ersten acht Saisonspielen 15 Punkte geholt und damit exakt den Wert aus der vergangenen Spielzeit erreicht. Nur einmal verloren die Pfälzer in ihren vergangenen zehn Zweitligapartien: Beim 0:3 in Magdeburg kassierte Lautern die einzige Niederlage in diesem Zeitraum, daneben stehen sechs Siege und drei Unentschieden. Milos Lukovic traf beim 2:0 gegen den VfL Bochum bei seinem Zweitligadebüt für den FCK.

Wird 1. FC Nürnberg gegen 1. FC Kaiserslautern heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird live auf RTL Nitro zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird FCN gegen FCK im TV & Stream übertragen?

Neben der Übertragung im Free-TV auf RTL Nitro, kann das Spiel auch bei Sky (TV und Stream) verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Nürnberg gegen 1. FC Kaiserslautern im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: 1. FC Nürnberg gegen 1. FC Kaiserslautern im Liveticker bei SPORT1.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.