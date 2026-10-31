Erst Torwartpatzer, dann Hackentor

Erst patzt Darmstadts Torhüter Marcel Schuhen, dann gelingt Milan Smit ein Geniestreich. Doch die Lilien stecken weiter im Keller der 2. Bundesliga fest.

Auch ein spektakuläres Hackentor von Milan Smit hat Darmstadt 98 nicht zum erhofften Befreiungsschlag im Abstiegskampf der 2. Bundesliga verholfen.

Vier Tage nach dem überraschenden Pokalerfolg bei Bundesligist SV Elversberg kamen die Lilien gegen den 1. FC Magdeburg trotz guter Leistung nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Zumindest vorerst springt die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt dank des Punktgewinns jedoch aus der Abstiegszone von Tabellenplatz 18 auf 14.

Milan Smit traf per Hackentor für Darmstadt Milan Smit traf per Hackentor für Darmstadt © IMAGO/HMB-Media

Tobias Müller (14.) brachte die Gäste in Führung, ehe Smit (37.) mit seinem dritten Saisontor sehenswert ausglich. Magdeburg verpasste nach der Pokalniederlage bei Bayern München (1:6) die Gelegenheit, im Aufstiegsrennen mit der Konkurrenz Schritt zu halten und wartet weiter auf den ersten Auswärtssieg seit Mitte August.

Darmstadt-Torhüter Schuhen agiert unglücklich

Kohfeldt hatte angesichts des schwachen Saisonstarts zuletzt defensiven Pragmatismus gefordert. Magdeburg übernahm von Beginn an die Spielkontrolle, musste aber zunächst eine Schrecksekunde überstehen: Marco Richter traf den Pfosten, den Nachschuss von Noah Weißhaupt klärte Alexander Nollenberger per Kopf auf der Linie (10.).

Nach einem scharf getretenen Eckball wehrte Darmstadts Torhüter Marcel Schuhen den flachen Ball unglücklich ins Zentrum ab, Müller vollendete zur Führung. Darmstadt agierte im Anschluss aktiver, Smit verwertete eine Hereingabe von Richter spektakulär mit der Hacke ins lange Eck. In Halbzeit zwei fehlte beiden Teams dann die Präzision im Abschluss.

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