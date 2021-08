Klopp über Bundestrainer-Posten: "2024 muss bei mir keiner anrufen"

Ob Klopp womöglich sogar noch langer an der Anfield Road bleibt, ließ der frühere Dortmunder und Mainzer Trainer offen. “Das bringt nichts, dazu etwas zu sagen, weil es noch so lange hin ist”, sagte er: “Woher soll ich wissen, was in drei Jahren ist? Die meisten wissen nicht mal, wo sie in zwei, drei Wochen sind.”