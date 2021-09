Miroslav Klose im Podcast von Toni Kroos über Trainer-Zukunft, Lewandowski und deutsche Stürmer

Ein ungewohntes Urteil über die eigenen Qualitäten gab Klose in diesem Zusammenhang hinsichtlich seines Torabschlusses ab: „Das war für mich ganz schlimm, gerade als Stürmer, das man sagen musste, ich könne nicht schießen. Ich habe vielleicht ein, zwei Tore außerhalb des Strafraums gemacht, und das war damals in Kaiserslautern (zu Karrierebeginn, Anm. d. Red.)., wo der Torwart absichtlich in die andere Ecke gesprungen ist.“ Schießen sei „gar nicht meins gewesen, ich kann es mir bis heute nicht erklären.“