Cristiano Ronaldo: Juventus-Kapitän Giorgio Chiellini kritisiert Zeitpunkt des Manchester-Wechsels

Sie hätten einen Punkt in der Beziehung erreicht, an dem Ronaldo neue Anreize und eine neue Mannschaft gebraucht habe, die für ihn spiele. „Wir zahlten dafür in Form von Punkten. Es war ein kleiner Schock. Wenn er früher gegangen wäre, hätten wir Zeit gehabt, uns besser vorzubereiten“, stellte der Europameister klar. (Service: Ergebnisse und Spielplan der Serie A)