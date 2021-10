Hoeneß nimmt Hildebrand-Einladung in veganes Restaurant an

Fleischliebhaber Uli Hoeneß will nach seiner Kritik an veganer Ernährung das Restaurant von Timo Hildebrand besuchen. Das berichtete der Ex-Nationaltorhüter in der Bild-Zeitung. Demnach nahm der Ehrenpräsident des Fußball-Rekordmeisters Bayern München Hildebrands Einladung in dessen veganes Restaurant Vhy! in Stuttgart an.