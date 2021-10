Nationalelf plant „nächsten Schritt“ gegen DFB-Schreck Nordmazedonien

„Wir wollen den nächsten wichtigen Schritt Richtung Weltmeisterschaft in Katar machen und uns möglichst schnell qualifizieren. Es geht darum, am Montag genau so eine Leistung zu bringen und uns genau so zu präsentieren“, sagte Bundestrainer Hansi Flick nach dem schwer erkämpften 2:1 (0:1) in Hamburg gegen Rumänien.