Osnabrügge gegen Doppelspitze beim DFB

Es mache ihn "sehr nachdenklich, wenn jemand von außen kommt, den Verband nicht kennt, keine Anbindung an die Strukturen hat, aber meint, das Präsidentenamt sei gerade gut genug", sagte Osnabrügge weiter. Als geeigneten Kandidaten sieht er deshalb den in der Öffentlichkeit weitgehend unbekannten Bernd Neuendorf, der als Präsident des Landesverbands Mittelrhein auch im DFB-Vorstand sitzt und dessen Name zuletzt bereits kolportiert wurde.