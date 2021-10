Premier League: Paul Scholes wettert gegen Paul Pogba von Manchester United

Pogba, Weltmeister von 2018, wurde in der Halbzeitpause beim Stand von 0:4 für Liverpool eingewechselt um zu retten, was nicht mehr zu retten war. In der 50. Minute war es dann eben jener Pogba, der den Ball an Liverpool-Kapitän Jordan Henderson verlor und somit den Treffer zum 0:5 unfreiwillig einleitete.