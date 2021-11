Braun mit Kritik an vollbesetzten Stadien: "Das geht nun wirklich gar nicht"

Nötig sei eine Vollbremsung, sagte der Kandidat für den CDU-Parteivorsitz mit Blick auf Situation in Deutschland. „76.000 Infektionen an einem Tag heißt, dass von den Menschen, die sich gestern angesteckt haben, ungefähr 600 in den nächsten Wochen versterben werden“, sagte Braun: „Ein so hohes Infektionsgeschehen ist einfach aus meiner Sicht völlig inakzeptabel.“