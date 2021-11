DFB-Bundesgericht verhandelt Fandrich-Berufung am 18. November

Frankfurt am Main (SID) - Das Bundesgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verhandelt am 18. November die Berufung von Fußball-Profi Clemens Fandrich. Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler von Zweitligist Erzgebirge Aue war am vergangenen Donnerstag wegen des Vorwurfs einer Spuckattacke gegen den Schiedsrichter-Assistenten vom DFB-Sportgericht zu einer Sperre von sieben Monaten verurteilt worden.