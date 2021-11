DFB-Präsidentenwahl: Koch glaubt nicht an Doppelspitze

Frankfurt am Main (SID) - Rainer Koch glaubt mit Blick auf die Präsidentenwahl beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) am 11. März 2022 nicht an eine Doppelspitze. „Es gibt keinen Antrag, die Satzung bis zur Frist am 11. Januar zu ändern. Und mir ist niemand bekannt, der das im Sinn hat“, sagte der Co-Interimspräsident am Montag: „Ganz sicher wird im nächsten DFB-Präsidium aber mehr als eine Frau sitzen. Es wird eine kontinuierliche Entwicklung geben.“