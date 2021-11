FC Barcelona: Phillipe Coutinho wehrt sich gegen Kritiker

Und auch in dieser Saison steht der Mittelfeldspieler wie die gesamte Mannschaft in der Kritik. Viele Verletzungen, wenig Spielzeit und schlechte Leistungen werfen Coutinho immer wieder zurück. Nach dem peinlichen 3:3 nach 3:0-Führung gegen Celta Vigo in der Liga meldete sich der Mittelfeldspieler selbst zu Wort, nachdem er sich dem öffentlichen Vorwurf mangelnder Einstellung ausgesetzt sah: