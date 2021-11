Frauen-EM: UEFA erwartet Besucherrekord

Die Nachfrage nach Tickets für die Fußball-EM der Frauen in England (6. bis 31. Juli 2022) bewegt sich auf einem Rekordniveau. In der jüngsten Verkaufsphase sind bislang 268.000 Karten angefragt worden, das teilte die Europäische Fußball-Union (UEFA) mit. In einem vorherigen Vorverkauf waren bereits 162.000 Tickets abgesetzt worden. Der Zuschauerrekord (240.000) wurde bei der EM 2017 in den Niederlanden aufgestellt.