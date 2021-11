Fußballmuseum: Online-Ausstellung zur Geschichte des Frauenfußballs

Die wechselvolle Entwicklung des Frauenfußballs in Deutschland ist Thema der neuen Online-Ausstellung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. "Der Frauenfußball in Deutschland hat in den vergangenen 50 Jahren einen rasanten Aufstieg genommen. Viele Errungenschaften gehen auf die Pionierleistungen von Fußballerinnen zurück, die sich zuvor über Jahrzehnte gegen Verbote und Verunglimpfungen gewehrt haben", sagte Museumsdirektor Manuel Neukirchner.