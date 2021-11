Koch kritisiert Übertragung der DFB-Frauen im Livestream

DFB-Interimspräsident Rainer Koch hat Kritik an der Übertragung des WM-Qualifikationsspiel der deutschen Fußballerinnen in Portugal nur im ZDF-Livestream geübt. Es sei „sehr schade, dass dieses so wichtige WM-Qualifikationsspiel in der deutschen Fußball-Öffentlichkeit nicht die Aufmerksamkeit bekommen kann, die es aus unserer Sicht verdient hätte“, sagte Koch bei einer digitalen Medienrunde vor der Partie am Dienstag (19.00 Uhr) in Faro.