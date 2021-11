Manchester United: Paul Scholes schießt gegen Pogba

„Bei Juventus Turin hat er in einer intakten Mannschaft gespielt, weswegen er verpflichtet wurde. Aber in diesem Team hatte er aggressive, erfahrene Mitspieler wie Andrea Pirlo, Giorgi Chiellini, Leonardo Bonucci oder Gianluigi Buffon. Er braucht jemanden, den er total respektiert, er braucht erfahrene Menschen hinter sich“, glaubt Scholes, der ergänzt, dass er nur Cristiano Ronaldo in der Position sieht, um diese Rolle bei den Red Devils auszuführen.