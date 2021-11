Robin Gosens stellt Ernährung um - und widersteht Italiens Verlockungen

SPORT1 Chefreporter Florian Plettenberg spricht mit SPORT1 Moderatorin Jana Wosnitza diesen Freitag in Folge 29 wie immer über die Themen und News der Woche beim FC Bayern. „Plettigoal“ telefoniert mit Robin Gosens, der über sein neues Leben als Familienvater spricht. Bundesliga-Legende Jürgen Kohler, der mit den Bayern Meister wurde, fordert ein Nominierungs-Verbot für ungeimpfte Nationalspieler. Zudem gibt‘s News aus der Mannschaft: Wann planen die Bayern-Bosse Vertragsgespräche mit Robert Lewandowski? Was verdient Marc Roca wirklich? Welchen Nationalspieler will Barcelona? Der SPORT1 Podcast „Meine Bayern-Woche“ ist auf podcast.sport1.de , in der SPORT1 App und auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer und Podigee abrufbar.