3. Liga: Saarbrücken springt vorerst auf Relegationsplatz

Zwickau, vor der Partie in neun Ligaspielen ungeschlagen, liegt auf Rang 14 (21). Julian Günther-Schmidt brachte die Saarbrücker früh in Führung (3.), Steffen Nkansah (66.) gelang der zwischenzeitliche Ausgleich für die Gastgeber. Sebastian Jacob traf erneut für den FCS per Foulelfmeter (90.), verursacht durch Zwickaus Davy Frick (90.), der dafür die Rote Karte sah (90.).