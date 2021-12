Ceferin blickt kritisch auf FIFA-Gipfel zu WM-Plänen

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin blickt kritisch auf den Beratungsgipfel des Fußball-Weltverbandes FIFA zu den umstrittenen WM-Plänen am kommenden Montag. „Es werden 500 Menschen in dieser Videokonferenz sein. Ich erwarte nicht viel Tiefgründiges. Wir haben bisher nicht einmal eine Agenda bekommen“, sagte der Chef der Europäischen Fußball-Union (UEFA) nach einer Sitzung des Exekutivkomitees am Donnerstag.