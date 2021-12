DFB: Frauen-Initiative verzichtet auf eigene Präsidentschaftskandidatin

Derweil stellt die Frauen-Initiative ihren Kampf für Geschlechtergerechtigkeit im deutschen Fußball künftig auf ein breiteres Fundament. Die Gruppe werde sich institutionalisieren, "um all denjenigen, die ebenso überzeugt sind, dass Fußball mehr kann, die Möglichkeit zu geben, zu partizipieren und ihr Engagement einzubringen", hieß es in einem Statement am Dienstag.