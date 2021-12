Kandidat Neuendorf nennt DFB-Außendarstellung während Corona "verheerend"

Präsidentschaftskandidat Bernd Neuendorf hat das Erscheinungsbild der Spitze des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) speziell in Zeiten der Corona-Krise als „verheerend“ bezeichnet. „In einer für viele Vereine existenziellen Lage erlebten wir den Höhepunkt der Auseinandersetzungen an der Spitze des Verbandes. Das Image des DFB hat insbesondere in dieser Zeit extrem gelitten“, sagte der Präsident des Fußball-Verbandes Mittelrhein dem kicker (Montagsausgabe).