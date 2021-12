Regionalliga Bayern: Sandro Wagner bekommt bei Unterhaching neuen Assistenten

„Sven Palinkasch ist ein junger Trainer, mit dem ich vergangene Saison schon zusammen in die U19-Bundesliga aufgestiegen bin und den ich sehr schätze. Daher wollte ich ihn unbedingt in meinem Team haben“, wird Wagner in der Vereinsmitteilung zitiert: „Er passt zudem zur Philosophie des Vereins, auf junge Talente zu setzen.“ (DATEN: Tabelle der Regionalliga Bayern)