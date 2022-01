Thomas Tuchel mit öffentlicher Kritik an Romelu Lukaku nach schwacher Leistung

Die Leistung in der Offensive, vor allem in der ersten Hälfte, sei nicht zufriedenstellend gewesen: „Wir hatten acht oder neun Umschaltmomente in der ersten Hälfte und keine Ballaktionen im Strafraum. Das ist ein großes Problem.“ Das Timing und die Haltung hätten gefehlt, führte Tuchel aus: „Wir hätten mehr Chancen haben können, wenn wir präziser gespielt hätten.“