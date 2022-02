Afrika-Cup: Salah wieder Matchwinner für Ägypten

Im Halbfinale trifft Ägypten auf dem Weg zu seinem ersten Afrika-Cup-Triumph seit 2010 in einer Neuauflage des Endspiels von 2017 am Mittwoch auf Gastgeber Kamerun. Die "unbezähmbaren Löwen" hatten sich tags zuvor gegen Gambia mit 2:0 (0:0) durchgesetzt. Im zweiten Semifinale am Donnerstag trifft Senegal auf Burkina Faso, das mit dem Leverkusener Edmond Tapsoba durch ein 1:0 (1:0) gegen Tunesien in die Runde der besten Acht eingezogen war.