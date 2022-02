DFB: Zimmermann Chef der Präsidentenkonferenz

Ronny Zimmermann wird der Vorsitzende der Konferenz der Landes- und Regionalverbandspräsidenten im deutschen Fußball. Zimmermann wurde am Montag einstimmig gewählt, er war vom Süddeutschen Fußball-Verband vorgeschlagen worden. Der Präsident des badischen Verbandes tritt somit am 11. März die Nachfolge von Rainer Koch an, der nach neun Jahren nicht mehr für eine weitere Wahlperiode kandidierte.