Weitere Corona-Ausfälle: DFB-Frauen ohne Hendrich und Waßmuth

Die DFB-Frauen starten am Donnerstag (15.30 Uhr) gegen ihren EM-Gruppengegner Spanien in den hochkarätig besetzten „Arnold Clark Cup“. Sonntags (21.15 Uhr/beide sportschau.de) geht es gegen Olympiasieger Kanada, ehe zum Abschluss mittwochs (20.30 Uhr/zdf.de) Gastgeber England wartet. Die Spiele werden in Middlesbrough, Norwich und Wolverhampton ausgetragen.