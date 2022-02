Weltrangliste: DFB-Team klettert ohne Spiel - Top 10 rücken näher

In der ersten Ausgabe des Rankings des Weltverbandes FIFA im Jahr 2022 zog das Team von Bundestrainer Hansi Flick an den USA vorbei auf Platz elf. Die Vereinigten Staaten hatten im Rahmen der WM-Qualifikation in Nord- und Mittelamerika im Januar eine ihrer drei Partien verloren und büßten dadurch Punkte ein.