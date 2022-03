Argentinien: Horrorverletzung! Beinbruch nach Zusammenstoß zweier Spieler

In der argentinischen Reservisten-Liga LPF spielte Juan Pablo Krilanovich mit der Lanús-Reserve gegen Banfield. Als der 19 Jahre alte Flügelspieler in der elften Spielminute Banfields Innenverteidiger Lautaro Cardozo früh am Strafraum unter Druck setzte, sah dieser sich zu einem langen Klärungsversuch gezwungen.