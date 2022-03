Dänemark: Traumhaftes Comeback von Eriksen mit Traumtor

Sein Treffer sei dabei „der perfekte Start in das Länderspiel-Comeback“ gewesen, seine Rückkehr allerdings nur ein „Aufwärmen“ für das kommende Duell am Dienstag in Kopenhagen gegen Serbien. Dann kehrt Eriksen, dem ein Defibrillator eingesetzt worden war, in das Stadion zurück, in dem er im EM-Gruppenspiel gegen Finnland zusammengebrochen war. „Das wird noch viel spezieller“, sagte Eriksen, der erst Mitte Februar beim FC Brentford sein Premier-League-Comeback gegeben hatte.