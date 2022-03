DFB-Bundestag: Neuendorf wirbt für Diversität

Der favorisierte Präsidentschaftskandidat Bernd Neuendorf bittet beim Bundestag des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) mit einer Zukunftsvision um die Stimmen der Delegierten. „Wir reden nicht über Diversität, wir leben Diversität! So müsste es 2032 um den Fußball in Deutschland stehen“, sagte der Präsident des Verbandes Mittelrhein in Bonn am Freitag.