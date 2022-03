Fanvereinigungen starten Bürgerinitiative

Frankfurt am Main (SID) - Die internationale Fanvereinigung Football Supporters Europe hat eine europäische Bürgerinitiative zum Schutz der Vereine und Wettbewerbe initiiert. Die Entrüstung, Solidarität und Geschlossenheit nach den Plänen zu einer Super League müsse nun „in einen klaren, konkreten und langfristigen Aktionsplan“ auf der Ebene der Europäischen Union umgemünzt werden, schrieb das Bündnis. Auch die deutsche Vereinigung „Unsere Kurve“ steht hinter der unter dem Namen „Win It On The Pitch“ gestarteten Initiative.