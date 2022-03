Fünfjahreswertung: Bundesliga-Rückstand auf Italien weiter angewachsen

England hat als erste Nation in dieser Saison die 100-Punkte-Grenze überschritten. Die Bundesliga kann noch ein Fünkchen Hoffnung haben, den Rückstand von 2,832 Punkten auf Italien zu verringern. Die Azzurri sind in der Champions League nicht mehr vertreten, Deutschland aber mit Bayern München sehr wohl. Und in den beiden anderen Euro-Ligen steht es dank Eintracht Frankfurt und RB Leipzig 2:2.