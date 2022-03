Fußball gedenkt Braun mit Schweigeminute und Trauerflor

Der gesamte deutsche Fußball gedenkt dem gestorbenen Egidius Braun. So wird die Nationalmannschaft zu Ehren des früheren Präsidenten des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) bei ihrem nächsten Länderspiel am 26. März in Sinsheim gegen Israel mit Trauerflor auflaufen. Zudem hat der DFB bei deutschlandweit allen Partien am Wochenende um eine Schweigeminute gebeten. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat dem bereits zugestimmt.