Lahm zu Gast bei Sepp-Herberger-Awards

Am 28. März hätte Herberger, Weltmeister-Coach beim Wunder von Bern 1954, seinen 125. Geburtstag gefeiert. Die Verleihung der Sepp-Herberger-Awards findet in der Hauptstadtrepräsentanz der Deutschen Telekom in Berlin statt. Deutschlands älteste Fußballstiftung ehrt mit den Awards leuchtende Beispiele für ehrenamtliches Engagement und die integrative Kraft des Fußballs mit Preisgeldern in Höhe von 125.000 Euro.