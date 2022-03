Matthäus sieht DFB-Team auf gutem Weg

Der 2:0-Erfolg gegen Israel am vergangenen Samstag in Sinsheim war für Hansi Flick der achte Sieg im achten Spiel als Bundestrainer. Am Dienstagabend (20.45 Uhr/ARD) bestreitet der viermalige Weltmeister in Amsterdam einen Härtetest gegen den Erzrivalen Niederlande.