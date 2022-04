Bayern-Profi Davies CONCACAF-“Spieler des Jahres“

"Ich bin glücklich, diesen Preis zu erhalten - besonders weil ich weiß, dass es wirklich gute Spieler in der CONCACAF gibt", sagte Davies. Der 21-Jährige feierte zuletzt nicht nur mit den Bayern Erfolge, er qualifizierte sich auch mit dem kanadischen Nationalteam für die WM in Katar. Es ist die erste Endrundenteilnahme für das Land seit 1986 in Mexiko und die zweite überhaupt.