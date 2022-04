Felix Brych zieht Bilanz: "Stolz auf das Erreichte"

In der kommenden Saison wird Brych die Altersgrenze für Bundesliga-Schiedsrichter erreichen, müsste demnach auch auf nationalem Topniveau ausscheiden. „Es sieht derzeit so aus, wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich bin fit und es macht mir Spaß. Ich möchte so lange pfeifen, wie es geht“, sagte er: „Schauen wir mal, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. So weit denke ich allerdings nicht - auch für uns Schiris folgen nun die wichtigen Spiele.“