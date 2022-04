DFB-Generalsekretärin Ullrich: „Kultur des Umgangs ist neu“

Nach gut einem Jahr in kommissarischer Funktion war Ullrich im April offiziell zur ersten Generalsekretärin in der DFB-Geschichte aufgestiegen. Sie sehe sich trotz ihrer langen Vergangenheit beim Verband als Teil des Neuanfangs. "Es heißt nicht, weil jemand 26 Jahre beim DFB war, dass sie für Old School, Nicht-Veränderung oder Festhalten an alten Strukturen steht", betonte sie: "Wir versuchen es mit neuem Spirit."