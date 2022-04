Neuendorf: Hilfe für Familien verstorbener WM-Arbeiter

Die Fortschritte seien wenn überhaupt auch nur an den WM-Baustellen spürbar. "Aber man muss sagen, dass dort 30.000 Menschen arbeiten. Gesamt gibt es in Katar zwei Millionen Menschen, die an Baustellen arbeiten oder als Dienstleister aus Bangladesch, Indien, Nepal und anderen Ländern kommen. Dort ist es nach wie vor sehr kritisch."