"Super-Gau" in er Bundesliga: Nächster Ex-Schiedsrichter kritisiert VAR und Unparteiische

Die Technik sei nur so gut, wie der Mensch der sie bediene, so Merk weiter: „Hier haben wir ein Problem." Der eigentliche Fehler liege jedoch an anderer Stelle: „Es werden viel zu viele Szenen überprüft", sagte der ehemalige FIFA-Referee. „Das ist der falsche Weg! Es konterkariert die Kernkompetenz des Schiedsrichters: Situativ und vollverantwortlich entscheiden."