Tedesco hat "keine Angst" vor dem Hexenkessel Ibrox

„Wir haben keine Angst, wir freuen uns darauf. Es ist eine große Freude, in so einem Stadion zu spielen. Das Ibrox ist besonders“, sagte Tedesco nach dem 1:0 (0:0) gegen den schottischen Meister Glasgow Rangers. Schon im Hinspiel in Leipzig hatten rund 7.000 Fans aus Schottland für gute Stimmung gesorgt. Oder für leichte Irritation, aus RB-Sicht.