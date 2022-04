Thomas Doll ist zurück als Trainer: Ex-HSV-Coach tritt neues Abenteuer an

Wie der Erstligist Persija Jakarta am Samstag offiziell bekannt gab, unterschrieb Doll einen Dreijahresvertrag. Der Ex-Profi soll als Trainer und Manager tätig sein. „Es ist mir eine Ehre, mich einem der großen Teams in Indonesien anschließen zu können“, sagte der neue Coach in einer Mitteilung des Vereins.