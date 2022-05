Aleksander Ceferin verteidigt Sanktionen gegen Russland

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin hat angesichts des russischen Angriffskrieges in der Ukraine zu Frieden aufgerufen. Man könne nur hoffen, „dass die Vernunft so schnell wie möglich siegt, dass die Ordnung wiederhergestellt wird“, sagte der Slowene auf dem Kongress der Europäischen Fußball-Union (UEFA) am Mittwoch in Wien: „Nicht nur zum Wohle unserer ukrainischen Brüder und Schwestern, sondern auch unserer russischen Brüder und Schwestern, die hoffentlich bald wieder bei uns sind.“