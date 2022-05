U21: Di Salvo nominiert drei Neue für EM-Quali

Die fast schon sichere EM-Teilnahme erlaubt Experimente: Die U21-Auswahl des DFB wird in den ausstehenden beiden Qualifikationsspielen am 3. Juni gegen Ungarn in Osnabrück (18.15 Uhr) und vier Tage später in Lodz gegen Polen (18.00 Uhr) drei Neulinge in ihren Reihen haben. (U21-EM-Qualifikation: Tabelle)