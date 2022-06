2. Liga, 1. FC Magdeburg: Alex Schnarr über Aufstieg und Titz - Flutlicht an! mit Mara Pfeiffer

Und heute? „Ich würde so weit gehen, zu sagen: Ich bin FCM-Fan, aber ob ich Fußballfan bin, in einem globaleren Kontext, was so den ganzen Profifußball betrifft, das könnte ich dir nicht mehr seriös beantworten.“ Die Pandemie hat Wunden hinterlassen, auch in den Kurven. Was nichts ändert an der Liebe zum Verein, immerhin. Die vielleicht schon bald vor einer neuen Wendung steht: Seine Kids mitzunehmen ins Stadion, darauf freut Schnarr sich sehr. Und da ist wieder dieses Lächeln in seiner Stimme, wenn er von diesen beiden Lieben erzählt.