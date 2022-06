7,17 Millionen: DFB vermeldet Mitgliederrekord

Frankfurt am Main (SID) - Der Fußball in Deutschland erholt sich von der Corona-Pandemie und vermeldet Rekordzahlen. Dies wies der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag in der Analyse seiner Mitgliederstatistik 2022 aus. Mehr als 346.000 Personen wurden demnach in den Landesverbänden als Spielerinnen und Spieler neu registriert, so viele wie nie seit Beginn der Datenerhebung 2016. 7,17 Millionen Mitglieder bedeuten eine Höchstmarke.