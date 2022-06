Rolfes: Bayern Topfavorit - "mit oder ohne Lewandowski"

Zumal er die Verpflichtung von Sadio Mane durch den Rekordmeister als "große Nummer" sieht. "Dieser Transfer unterstreicht die Möglichkeiten von Bayern München", betonte der 40-Jährige: "In der Bundesliga sind sie die Einzigen, die sich an so einen Spieler heranwagen können." Mane sei "für die Liga ein Gewinn".