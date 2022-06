Super League: Europäischer Gerichtshof verhandelt Mitte Juli

Frankfurt am Main (SID) - Der Streit um die Gründung einer Super League wird im kommenden Monat vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) fortgesetzt. Am 11. und 12. Juli soll der Rechtsstreit zwischen der Europäischen Fußball-Union (UEFA) und den Initiatoren der Super League verhandelt werden. Das bestätigte ein UEFA-Sprecher am Freitag der Nachrichtenagentur AFP.